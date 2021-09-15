أسامة ربيع: الرئيس دائم الدعم لقناة السويس ونتوقع إيرادات 6 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد أوضح الفريق أسامة ربيع أن "عام 56 شهد ملحمة سطرها المصريون الذين كانوا موجودين فى قناة السويس، وكان المرشدون المصريون مستبعدون عن إدارة القناة قبل التأميم، وبعد التأميم راهنوا على أن مصر ستفشل فى إدارة القناة، ولكن القناة وقفت على قدميها بفضل المرشدين القبرصيين واليونانيين والمصريين الذين كانوا يرون ويستفيدون، وأصبح لدينا أعلى مرشدين فى الكفاءة على مستوى العالم".

وأضاف: "الناس كانت تشكك فى قدراتنا وكانوا بيقولوا على إيفرجيفن هتخرج فى فترة من شهرين إلى 3 أشهر وخرجناها فى 6 أيام، والقيادة السياسية لا تنسى المؤازرة وتكريم المرشدين، وتغريدة الرئيس كانت على الشاشة فخر لنا، دعم الرئيس لنا على الدوام".

وتابع: "القناة الحمد لله تمضى بخطى ثابتة وعدد السفن يزيد وأعداد السفن زائدة بنسبة 24 % عن العدد فى نفس الشهر العام الماضى بعدد 372 فى حمولة زيادة حوالى 16%، كل يوم عن يوم بتزيد، ولا يقل عدد السفن فى اليوم الواحد عن 60 سفينة".

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "كل يوم قناة السويس تثبت أنها المقر الأمن والأسرع والسفينة إيفرجيفن عادت للمرور من قناة السويس الشهر الماضى دليل ثقة فى القناة، ونأمل هذا العام الوصول إلى 6 مليارات دولار إيرادات".