عاجل.. السيسى: تجديد الخطاب الدينى عملية ديناميكية مستمرة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المصريين أصبحوا أكثر خوفا على بلدهم نتيجة الواقع المفروض فى البلاد المجاورة، مؤكدا أن الواقع فى الدول المحيطة بنا نموذج حى على أننا كنا قد نلاقى نفس المصير.





وأضاف السيسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع يوسف الحسينى: أن الله نجى مصر، مشيرا إلى أن ذروة الوعى تأتى من بناء علمى فى المدارس والجامعات. وأوضح الرئيس، أن المصريين خلال الـ 10 سنوات الماضية خاضوا تجربة خرجوا منها بدروس لم يتم التخطيط لها للوصول لهذه الدرجة من الوعى والفهم. وأشار الرئيس، إلى أن اجتزاء النصوص الدينية أثر على العالم أجمع بالخراب والقتل، موضحا أن القناعة بتصويب الخطاب الدينى تتحول إلى إرادة مستمرة، مؤكدا أن تجديد الخطاب الدينى عملية ديناميكية مستمرة.

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