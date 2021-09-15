فتح باب إعادة القيد لمستنفذى مرات الرسوب والسنوات السابقة بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفذى مرات الرسوب بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات السنوات السابقة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم العام الماضى، وذلك لمدة أسبوعين.





وأضاف الشربينى، وفقا لبيان صحفى، أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتى فى إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمى تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. رابط التسجيل من هنا

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