تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعايتها واستجابتها السريعة لزوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفي أثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها، حيث جاء في نص خطاب الشكر " يتقدم النقيب والسادة أعضاء النقابة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشكر والتقدير لاهتماها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة الفنان المرحوم أحمد هيبة الذي توفي أثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".

الشركة المتحدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة المهن التمثيلية توجه الشكر للشركة المتحدة علي رعايتها لأسرة الفنان المرحوم أحمد هيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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