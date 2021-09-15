الرئيس السيسى لـ"السيدة بوسى": أشكرها على جديتها ست بنت البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه عندما وجد السيدة بوسى على شاشة التلفزيون فضل أن يدخل ويتحدث معها، متابعا: أشكرها على جديتها ست بنت البلد ولا تتخلى عن أسرتها وأهلها، وتكافح في مهنة قاسية وصعبة قلما يعمل فيها أحد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة: لما لقيتها على التليفون معاك قولت ميصحش ما تكلمش، مواجها حديثه للإعلامى يوسف الحسينى، قائلا: أشكرك على التقرير وأنكم تأتون بتلك الحالات. وتابع الرئيس السيسى: أشتغل وأنا أشاهد التليفزيون ولو لقيت حاجة قريبة منى أقول فرصة أدخل وأتحدث.

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