الرئيس السيسى: مصر كانت هتنزل من فوق جبل وربنا مد إيده وأنقذها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اصطدام الدين مع التطور الحضارى يعود لأخطاء البشر، موضحاً أن ثوابت الدين الإسلامي لا يمكن منافشتها، ولكن يمكن أن نناقش الأمور الفقيه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، أن الحضارة التي يعيش فيها البشر هي من عند الله عز وجل، وتابع: "مصر كانت هتنزل من فوق جبل وربنا مد إيده وأنقذها".

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