عاجل.. السيسى: حتى لو شخص أذنب لن نعاقبه مرتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع يوسف الحسينى:" حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين، هيبقى قاعد بشكل آدامى إنسانى فى المجمع الذى سيتم الإعلان عنه، وفيه إعاشة طبية وثقافية وإصلاحية عالية جدا، والقضاء هيبقى موجود هناك".

وتابع الرئيس: مش من حق أى شخص أن يسيء لأى سيدة فى الشارع وهذا يعتبر من حقوق الإنسان، متابعا: يهمنى أن يقدر المصريون ويكونوا على درجة كافية من الاقتناع أنه لا يوجد أى شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.