جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع الإعلامى يوسف الحسينى: "لابد من وجود قناعة إننا بحاجة للتغيير حتى تتحول لإرادة وعمل". وأوضح الرئيس: "مش من حق أى شخص أن يسىء لأى سيدة فى الشارع وهذا يعتبر من حقوق الإنسان". وشدد على أنه ليس من السهل أبدا المحافظة على حالة الاستقرار فى دولة تعدادها 100 مليون ويحدث بها ما حدث فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: على المصريين أن يطمئنوا بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى بلدهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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