الرئيس السيسى: تعالوا نحب بلادنا صح.. لو لقيت ورقة وشلتها فأنت بتحب بلدك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: تعالوا نحب بلادنا صح.. لو مشيت في الشارع ولقيت ورقة وشلتها فأنت تحب بلدك. وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة لو أنت كمصرى تحب بلدك صح ولو لقيت قالب طوب وشيلته هذا حب للوطن. وتابع الرئيس السيسى: أن تحب بلدك تكون نضيفة وعايزها قوية وراقية ومقدمة وعفية.

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