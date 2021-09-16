الرئيس السيسى لـ السيدة بوسى: ربنا يديكى الصحة ويعينك على مهمتك الكبيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: عايز أسمع من بوسى وأسمع الناس، فردت بوسى قائلة: أزيك يا ريس، ليرد الرئيس السيسى: أهلا أهلا بالناس الجدعان، وترد بوسى: رينا يديك الصحة يا ريس. ووجه الرئيس السيسى حديثه للسيدة بوسى قائلا: ربنا يديكى أنتى الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة التي تقومى بها، هل الظرف اللى أنتى موجودة فيه كعدد من أخوات وأخوة هما 14، لترد بوسى: نعم 14، ليرد ضاحكا: أنتى الـ15. وتابع الرئيس السيسى: أنتى تقومى بمهمة عظيمة جدا وده فرصة عظيمة أنك معاكى مسئولية لو حد يصلى في الجامع طول الوقت، أنتى أجرك كبير أوى. وكان يستعرض تضحيات بوسى لتعين والداها، وجاء بعنوان: "ست بـ 100 راجل".. "بوسى" اقتحمت مهنة الرجال وتصبح أول حدادة بالمنصورة.. تطوع الحديد منذ كانت فى عمر السابعة.. ضحت بطفولتها وشبابها لتعين والدها على الحدادة.. الأم والأب لـ4 أبناء و10 شقيقات.

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