الرئيس السيسى: المسلمون الأوائل درسوا الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المسلمين الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة: لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية شاملة للواقع الذين يعشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط وأن يصدروا أحكاما متسقة مع الواقع الذين يعشونه.

وتابع الرئيس السيسى: لكن الدين هنا أحكام فقط، ندرسها دون أن تكون الأمور الحياتية داخلة في بنائنا الفكرى، وبالتالي قد تصطدم دون أن نقصد.