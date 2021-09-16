/650424/خاص-الزمالك-بدون-تدريبات-الخميس-بسبب-إضراب-اللاعبين-وكارتيرون-يطالب-برحيل-حسين-السيد

قرر لاعبو نادي الزمالك عدم خوض تدريبات الفريق غدا الخميس، وسيكون هناك إضراب عام حتى يتم إبعاد حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة عن الفريق الأول بالزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن لاعبو الزمالك اجتمعوا مع بعضهم البعض بعد تدريبات اليوم الأربعاء، وأبلغوا المدير الفني باتريس كاريترون عدم النزول إلى تدريبات الفريق غدا الخميس، حتى يتم إبعاد حسين السيد عن فريق الكرة.

وطالب كارتيرون الاجتماع بحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة، ونقل له ما حدث من اللاعبين وأكد له أنه ملتزم مع اللاعبين بقرارهم وطلب بإبعاد حسين السيد عن فريق الكرة حتى لا يتم تفكيكه.

وأبلغ كارتيرون حسين لبيب أن حسين السيد فشل في توفير الصفقات المطلوبة خلال الموسم الجديد وأنه لابد من رحيله حتى يتم إصلاح أزمات الفريق خلال الفترة القادمة.

خاص.. بسبب مكافأة الفوز بالدوري.. أسامة نبيه يقدم طلب الرحيل عن الزمالك

حسم أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، موقفة النهائي من الرحيل عن الفريق خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن أسامة نبيه تقدم بطلب الرحيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكنه كانت الإدارة تطلب منه الاستمرار من أجل وضع الاستقرار مع فريق الكرة المقبل على بطولة كأس مصر.

أول تعليق من أسامة نبيه رداً علي أزمته مع مهاجم الزمالك.. تفاصيل

وبعد رؤية المدرب العام تأجيل بطولة كأس مصر، فقد تقدم بطلب رسمي من أجل الرحيل والموافقة عليه وديا، وذلك بسبب عدم الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدوري بجانب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتأتي الأزمة بسبب حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني الأجنبي بالكامل على مكافأة الفوز ببطولة الدوري، ولم يتم إدراج نبيه وعبد المقصود في القائمة مما زاد غضبهم الشديد خلال الفترة الأخيرة.

ويوجد بند في عقد أسامة نبيه مع نادي الزمالك، بوجود شرط جزائي لمدة شهرين لمن يريد فك الارتباط، ويريد إنهاء الأمور بشكل ودي والموافقة على الرحيل خلال الساعات القادمة.

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم رفضه التعليق على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك اليوم.