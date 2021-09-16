/650425/عصام-عبد-الفتاح-يؤكد-انفراد-تحيا-مصر-ويستلم-مهام-عمله-بلجنة-الحكام-مطلع-أكتوبر-القادم

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد كرة القدم المصري، أنه يوجه الشكر والتقدير للجنة الحكام السابقة باتحاد كرة القدم المصري برئاسة وجيه أحمد، وأنهم تواجدوا في ظروف صعبه للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "كورة كل يوم" تعرض وجيه أحمد لضغوطات كبيرة للغاية ولكنه لم يكن مسئولا عن الاخفاقات التي حدثت خلال الموسم الماضي بالدوري المصري".

عصام عبد الفتاح يؤكد انفراد دوت الخليج ويستلم مهام عمله بلجنة الحكام مطلع أكتوبر القادم

وتابع" سأتولى مهام عملي بشكل رسمي يوم 1 أكتوبر القادم، ولا يحق لي التدخل في ما يحدث في لجنة الحكام حاليا والحديث عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش".

وأردف" العمل الجاد هو الذي سيكون سلاحنا من أجل عودة الثقة للحكام المصريين وإقناع الأندية بمستوياتهم الممتازة، وبنسبه كبيرة سيكون مصطفى غربال هو حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة بالسوبر المصري".

وأختتم" الحكام المصريين جيدين للغاية وأتمنى المساندة خلال الفترة القادمة، والواعد سيكون هو تحقيق النجاحات بمساعدتنا مع بعضنا البعض".

دوت الخليج يكشف موعد استلام عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري

أعلن أحمد مجاهد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام الرئيسية، خلفا لوجيه أحمد والذي تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن بداية أكتوبر القادم سيكون موعد استلام لجنة الحكام للحكم الدولي عصام عبد الفتاح، ويبدأ مهام عمله في بداية الموسم الجديد.

وكان وجيه أحمد نال انتقادات لاذعة خلال العام الماضي بسبب أخطاء الحكام المتكررة وأثارت غضب الجميع خاصة النادي الأهلي، وكان هناك قرارا يفيد بمنع تواجد حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري.

ويأتي هذا القرار من أجل تصحيح المسار داخل اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد الدعوة لسحب الثقة من أندية الجمعية العمومية من اللجنة الحالية، والتوجه للفيفا من أجل إقامة انتخابات عاجلة.

وسيستمر وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام خلال الفترة القادمة، حتى نهاية هذا الشهر، ويتواجد مساعدا لعصام عبد الفتاح في اللجنة القادمة.

شهدت أحد فنادق القاهرة أمس الاثنين، اجتماع نحو 50نادى من أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم وذلك للنقاش والحوار والنقاش بشأن تطورات المشهد الرياضى على مستوى إدارة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، حيث مطالبات ضرورة العمل على إعداد لائحة جديدة وفق تعديلات الأندية، وأيضا التنسيق شأن إجراء انتخابات الإتحاد.