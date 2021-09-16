/650427/الرئيس-السيسي-يحقق-أمنية-بوسي-سعد-أول-حدادة-بالمنصورة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، على أن الرئيس السيسي قام بمتابعة تقرير السيدة بوسي سعد وهي المرأة التي تعمل في مجال الحدادة بالمنصورة، مشيرا إلى الرئيس اتخذ الرئيس قرارا بأن تكون بوسي تحت رعايته المباشرة، كما وجه بالاهتمام المباشر بـ بوسي سعد وتلبية كافة طلباتها.

دوت الخليج جاء ذلك خلال برنامج التاسعة المذاع على قناة الاولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والذي قدم الشكر غلى الرئيس لاحساسه بالام الناس وشعوره بهم. حالة السيدة بوسي سعد ويأتي ذلك بعد عرض تقريرا يعرض حالة السيدة بوسي سعد والتي تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة. وقالت بوسي سعد في التقرير، :" معايا 4 أولاد ، وانا بنجيب الحديد وبنقطعه وبأقوم بوضعه في النار وامارس كل أصول مهنة الحدادة بنفسي ". وتابعت بوسي سعد:" كان صعب في بداية عملي أن امسك شاكوش واقف قدام النار لكني تعودت بشكل كبير على المهنة وتلك المهنة كويسة"، مضيفة:" أنا لو عندي ورشة اقدر أصنع كل شيء ولكنني اشتغل في الشارع ومعنديش ورشة ". وأكملت بوسي سعد:" انا مش بشتغل عند حد وعايزة حد يساعدني ويوفر لي غرفة اقعد فيها انا وولادي وانا تعبانة في حياتي لأنني الام والاب لأولادي والحمل ثقيل عليا ".

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