/650428/الرئيس-السيسي-الدين-قابل-للتشكل-ولا-يمكن-ان-يصطدم-مع-التطور-الحضاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاهداف في تجديد الخطاب الديني لا يمكن تحقيقه في سنه أو اتنين او ثلاته بغض النظر عن الادوات التي سيتم استخدامها، وذلك لأن التعامل يختلف مع البشر.

دوت الخليج

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى:" المصريين خلال العشر سنوات الماضية خاضو تجربة عملية خرجو بها بدروس لم يتم وضعها من قبل مخططين".

الرئيس السيسي: الدين قابل للتشكل ولا يمكن ان يصطدم مع التطور الحضاري

وأشار الرئيس السيسي:" تشكلت حالة بعد 2011 ، حيث كانت هناك حالة مواجهة للارهاب، وبالتالي تشكلت حالة لدى المصريين، حيث أن الميل للدين بشكل مطلق تراجع".

وتابع الرئيس السيسي:" اللي عمل الدين ربنا، هل تفتكرو ربنا هينزل دين يصطدم مع التطور الانساني، فالدين قابل للتشكل والتطور، ولكن التطور لن يكون في العقائد وليس الثوابت الدينية فهو لا يصطدم مع التطور الحضاري".