جدة - نرمين السيد - قالت السيدة أمنية بوسى سعد، أول حدادة فى المنصورة، إنها لم تمتلك نفسها من الفرحة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لها على ما تقوم به من جهد مشكور من أجل أولادها.





وأضافت خلال تصريحات لـ قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "أنا شغالة حدادة، ومكنتش مصدقة نفسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمنى وكنت فرحانة جدا". وتابعت: "تليفون جالى قالولى فيه بوسى هاتى القناة الأولى علشان الرئيس هيتكلم معاكى، وإنتى جالك شقة ومحل، وجبت القناة الأولى وسيادة الرئيس بلغنى بالخبر الجميل ومش عارفة أشكره إزاى". واستطردت: "أنا من الفرحة عيطت ومكنتش مصدقة إن الرئيس هيكلمنى.. ربنا يخليه لمصر ودايما اسمع عنه كل الخير". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه الشكر إلى بوسى سعد أول حدادة فى المنصورة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، قائلا: "صورتك فى برنامج التاسعة فخر لكل المصريين". وعرض برنامج التاسعة المذاع على شاشة التلفزيون المصرى، تقريرا عن بوسى سعد أول حدادة فى المنصورة، تحت عنوان: "الأيادى الناعمة تقتحم مهن الرجال". وأوضحت بوسى سعد أنها لا تمتلك ورشة وتعمل فى الشارع، وأنها مختصة فى بعض أعمال الحدادة الخفيفة نظرا لعدم وجود مكان أو ورشة تعمل بداخلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - أول حدادة فى المنصورة : مصدقتش نفسى وعيطت من الفرحة بعد كلام الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.