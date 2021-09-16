/650430/أحمد-دياب-الكرة-المصرية-متأخرة-للغاية-ومصر-الجديدة-تحت-قيادة-الرئيس-السيسي-لابد-من-أن-تنهض-في-مجال-كرة-القدم

أكد النائب أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لفريق فيوتشر، أنه يقدم الشكر لكل مجالس الأندية التي أعطت الثقة لها خلال اجتماع لجنة الأندية ويتمنى التوفيق فيما هو قادم لصالح الرياضة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "كورة كل يوم" أسعي نقل الثقة التي أخذتها أن تكون على أكمل وجه، وفي مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اتجاه لتطوير الرياضة المصرية، والرياضة بها تأخر كبير للغاية ولا بد من معالجة هذا الأمر".

وتابع" روابط الأندية متواجدة في جميع بلدان العالم ومصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الكبيرة، والحديث مع مجالس إدارات الأندية تأتي على خطة كاملة، ونتمنى أن يكون هناك اتحاد كرة قدم قوي".

وأردف" اتحاد الكرة المصري يتم العام رقم 100 وحديثنا مع الأندية كان من أجل تحديث لوائح الاتحاد، فاللائحة القديمة فيها لائحة الأندية، ونريد تواجد لجنة أندية تدير الرياضة لما فيه من الصالح العام، ولجنة الأندية لم تنجح في السابق وكان فيها نجوم كبار ولكن اللائحة لم توفر لهم النجاح".

واختتم" أتمنى أن تكون الرابطة الجديدة تأتي على نفس نهج قوانين الفيفا ولا أسعى للمصلحة الشخصية ولكن المصلحة العامة هي الأهم حاليا وأتمنى التوفيق للجميع".

«كل ما حدث فى مؤتمر سحب الثقة من أحمد مجاهد»..دوت الخليج يستعرض التفاصيل الكاملة بـ«الفيديو والصور»

شهدت أحد فنادق القاهرة أمس الاثنين، اجتماع نحو 50نادى من أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم وذلك للنقاش والحوار والنقاش بشأن تطورات المشهد الرياضى على مستوى إدارة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، حيث مطالبات ضرورة العمل على إعداد لائحة جديدة وفق تعديلات الأندية، وأيضا التنسيق شأن إجراء انتخابات الإتحاد.

وتابع موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، مناقشات الأعضاء وممثلى الأندية حيث تأكيدهم على ضرورة أن نكون أمام مجلس إدارة منتخب لإتحاد كرة القدم وإجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الخاصة، وهو ما تم التوافق عليه بأن يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما على أن يتم النقاش حول اللائحة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات وتشكيل وفد للقاء الاتحاد الدولى لكرة القدم.