/650431/عمرو-الحلواني-أتمنى-إنهاء-مسيرتي-في-النادي-الأهلي-واللعب-بدون-مقابل
أكد عمرو الحلواني، لاعب أسوان السابق، أن يتشرف باللعب لناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، وهم من الفرق الكبيرة في الدوري المصري.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أحلم بختام حياتي الكروية في النادي الأهلي، وأتمنى أن أمضي مع النادي ثم أرحل فقط فهذا هو حلمي الوحيد فقط، لأن النادي الأهلي تعلمت منه الكثير".
وتابع" إذا تواجدت في النادي الأهلي لن أنظر إلى الماديات، ولكن للنادي الذي نشأت معه وأتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء، وتعلمت الفوز بالبطولات والاصرار والطموح وتعلمت احترام المدربين والجميع وهذا هو سبب تواجدي في الملاعب حتى الآن".
وأردف" خلال 5 أيام سأحسم تواجدي مع فريقي الجديد وأتمنى اللعب لأحد الأندية الشعبية والجماهيرية، والجماهير هم عصب الرياضة وأتمنى عودتهم خلال الفترة القادمة".
واختتم”كان هناك عرض شفهي من جانب نادي الزمالك وأحترم الجميع، ولكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن وخلال الأيام القادمة”.
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