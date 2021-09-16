ختام المؤتمر الخامس لـ لجنة المقبلين على الزواج فى المجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - أقامت لجنة المقبلين على الزواج المتفرعة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، على مدار يومَى الثلاثاء، والأربعاء، مؤتمرها الخامس لإيبارشيات الوجه القبلى، بعنوان "شريك الحياة" فى دير السيدة العذراء المُحرق بأسيوط.





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