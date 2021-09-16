/650417/طارق-الخولي-اطلاق-عام-2022-عاما-للمجتمع-المدني-يؤكد-أهميته-بعد-معاناة-مع-الجمعيات-المشبوهة

أشاد النائب طارق الخولي ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه فى موقع دوت الخليج، اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدا انه يعبر عن دعم الدولة للمجتمع المدني، خاصة بعد تعرضه لهجمات بسببب قلة من المجمعيات المشبوهة.

وأكد النائب طارق الخولي ،عضو مجلس النواب، أن اطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني، يشاعد فى استعادة مكانة المجتمع المدني كأحد افراد القوي الفاعلة فى المجتمع وأحد اضلع الدولة القوية المؤثرة فى المجتمع،مطالبا المجتمع المدني أن يقو ي من ذاته من خلال العمل بفعالية أكبر والعمل على الاوجه التي من شأنه تطوير المجتمع المدني.

واشار الخولي إلى أن اطلاق عام للمجتمع المدني ، على غرار اطلاق عام الشباب تم تمكين الشباب بشكل كبيرفى المؤسسات الجدستورية وايضا عام المرأة ،عام 2022 يشتهدف دعم المجتمع المدني فى تطوير ذاته من قبل دعمه من رأس الدولة بمحتلف توجاهاته.

هذا وأشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.