فيديو - معا نطمئن .. الصحة : نستهدف تطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن مبادرة "معا نطمئن" هدفها التوسع فى حملة التطعيمات، وتطعيم جميع المواطنين، مثلما تم توفير اللقاحات فى المشروعات القومية والتربية والتعليم والتعليم العالى.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة CBC الفضائية، أن وزارة الصحة تستهدف فى "الحملة" المناطق التى تشهد كثافات فى المحافظات كلها، مشيرا إلى أن الحملة بدأت أمس وتستمر اليوم الخميس فى "القاهرة الإسكندرية والجيزة". حملة معا نطمئن وأشار متحدث الصحة إلى أن هناك فرقا مزودة بـ أجهزة تابلت تقوم بتسجيل المواطنين، وتصل له رسالة بعد التسجيل مباشرة، ليتلقى اللقاح فى نفس اليوم وكل المراكز بها أرصدة من اللقاحات، كما أن تلك الفرق تجيب على جميع استفسارات المواطنين حول لقاح كورونا. وتابع: "نستهدف تطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجارى 2021، وسيكون هناك تدفقات كبيرة من اللقاحات ستأتى تباعا من مختلف الأنواع، ولن يتبقى سوى إسراع المواطنين فى التوجه للحصول على اللقاحات والتسجيل".

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