طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الخميس، حارا رطبا نهارا، على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وحارا رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس، ليلا، لطيفا على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 32 22 الإسكندرية 29 23 وادى النطرون 29 23 طنطا 32 22 شبين الكوم 32 22 دمنهور 31 22 بلطيم 30 24 مطروح 28 22 السلوم 29 22 سيوة 31 22 بورسعيد 30 24 دمياط 28 22 الزقازيق 32 22 المنصورة 32 22 الإسماعيلية 32 22 السويس 32 23 العريش 29 23 رفح 29 22 رأس سدر 33 23 نخل 32 16 نويبع 33 24 طابا 33 22 كاترين 28 17 الطور 33 25 شرم الشيخ 35 28 الغردقة 35 27 مرسى علم 34 27 الفيوم 32 24 بنى سويف 33 23 المنيا 33 24 أسيوط 33 23 سوهاج 34 24 قنا 34 24 الأقصر 35 25 أسوان 36 25 ادفو 35 25 أبوسمبل 35 25 الوادى الجديد 35 25 حلايب 34 28 الشلاتين 35 29

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