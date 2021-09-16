أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ورشة عمل حول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، تنظمها منظمة التجارة العالمية فى جنيف، لمناقشة التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

القاهرة

يشارك البرلمان الجزائرى فى اجتماعات هيئة مكتب البرلمان العربى التى تستمر حتى 19 سبتمبر الجارى، حيث يمثل البرلمان الجزائرى النائب يوسف رحمانية، بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى.

القاهرة

يقيم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد حفل تقديم كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول فى الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

أبوظبى

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، سيبحث خلالها مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجى بين دولة الإمارات وبريطانيا، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، بقيادة المايسترو سليم سحاب، لإحياء ذكرى الموسيقار بليغ حمدى، فى الـ 8 مساءً على مسرح النافورة بـ الأوبرا، بمشاركة استثنائية لـ الفنانة عفاف راضى.