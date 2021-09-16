حكاية وفاة ملاك الرحمة .. الدكتورة إسراء شهيدة كورونا الذى لم يرحم جنينها

جدة - نرمين السيد - الدكتورة إسراء سامى، إحدى الطبيبات الصيادلة بـ أحد المستشفيات بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهى ضحية جديدة، وشهيدة تضاف إلى سجل الأطباء الشهداء الأبطال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





تفاصيل وفاة ملاك الرحمة

الدكتورة إسراء كانت حاملا فى الشهر السابع، وأصيبت بـ فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أخذها كل التدابير الوقائية منه، إلا أنها إرادة الله، حيث تضاعفت إصابتها بـ الفيروس الفتاك، وليس ذلك فحسب، بل انتقلت العدوى إلى والدتها وشقيقها.

اتهامات بعدم أخذ حقها فى الإجازة المرضية

كتبت الدكتورة إسراء قبل وفاتها بأيام أنها تقدمت بطلب إجازة مرضية بعدما ساءت حالتها بعد إصابتها بـ كورونا، وخصوصا أنها حامل، إلا أن الإجراءات الروتينية حالت دون أخذ حقها الذى يناسب حالتها السيئة والتى لا تستدعى تلك الروتينيات، ما كان له بليغ الأثر فى ازدياد حالتها سوءا وصولا إلى وفاتها.

وفاتها

منذ أيام قليلة، كتبت الدكتورة إسراء على صفحتها على فيسبوك منشورا هز أرجاء جميع وسائل التواصل الاجتماعى قائلة: "أنا بموت.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهو ما حدث، للأسف، أمس الأربعاء حيث فاضت روحها إلى بارئها وهى فى ريعان الشباب!

الحزن يخيم على زملائها ومطالبات بالتحقيق

عم الحزن أرجاء كل محافظة الشرقية بعد وفاة الدكتورة إسراء، حيث اكتست المحافظة بالسواد، وسط مطالبات شديدة من زملائها بالمستشفى بالتحقيق الفورى مع المقصرين فى أخذها حقها من الإجازة المرضية.

وفى هذا الصدد قالت إحدى زميلاتها: "إسراء زميلتى، وكانت حاملا فى شهرها السابع، وأصيبت بكورونا بسبب مخالطتها بالمرضى فى المستشفى، ونقلت العدوى إلى أمها وشقيقها، ورفضت إحدى الموظفات منح إسراء الإجازة رغم أنها واخدة إجازة مرضى من شغلها".

وتابعت: "وطلبت منها تبلغ مرضى عن طريق السنترال، وبعدين تتعرضى على اللجنة وهى اللى تحدد تاخد إجازة ولا مش من حقها، وقالت لها الموظفة إنتى عاوزة تقعدى 3 شهور فى بيتك تقبضى من غير ما تشتغلى".

فيما قال أحد زملائها: "بسبب عقول عفى عليها الزمان ماتت إسراء، ويجب أن يتم محاسبة المقصرين جميعا، ونطالب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الشرقية بالتحقيق فى ملابسات وفاة الزميلة وما تعرضت له من إهمال وتعنت وظيفى أدى إلى وفاتها ووفاة الجنين".