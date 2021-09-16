مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، قمة ليستر سيتي ضد نابولي في الجولة الاولي بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

تقام مباراة باير ليفركوزن أمام فرينكفاروسي 6.45 مساءً

تقام مباراة ريال بيتيس أمام سيلتك 6.45 مساءً

تقام مباراة دينامو زغرب أمام وست هام 6.45 مساءً

تقام مباراة جالاتا سراي أمام لاتسيو الإيطالي 6.45 مساءً

تقام مباراة لوكوموتيف موسكو أمام مارسيليا الفرنسي 6.45 مساءً

تقام مباراة جلاسكو رينجرز ليون الفرنسي 9 مساءً - BT Sport 3 HD

تقام مباراة إيندهوفن أمام ريال سوسيداد 9 مساءً

تقام مباراة موناكو أمام شتورم جرانس النمساوي 9 مساءً

تقام مباراة أولمبياكوس أمام رويال أنتويرب 9 مساءً

تقام مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام فنربخشة 9 مساءً

تقام مباراة ليستر سيتي أمام نابولي 9 مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تقم مباراة الباطن أمام الطائي في تمام الساعة 5.35 مساءً

تقام مباراة الفيصلي أمام الفيحاء في تمام الساعة 7.30 مساءً.

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.