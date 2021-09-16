الأهلى يواجه المقاولون ودياً اليوم استعداداً للسوبر المحلى

/650433/الأهلى-يواجه-المقاولون-وديا-اليوم-استعدادا-للسوبر-المحلى

يخوض النادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، مباراة ودية أمام المقاولون العرب باستاد التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي في كأس السوبر المحلى لكرة القدم للموسم الماضى.

يدخل الأهلى المباراة باعتباره بطلا للدورى وكأس مصر الموسم الماضى، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيفا لكأس مصر بعد الهزيمة من الاهلى بركلات الترجيح في نهائي الكأس.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.