/650434/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-لاتسيو-الايطالي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته اليوم الخميس أمام فريق لاتسيو الايطالي، ويستضيف «ملعب تورك تيليكوم آرينا»، وذلك في تمام الساعة 6:46.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتاهل نادي جالاتا سراي التركي الى مواجهات بطولة الدوري الاوروبي بعدما تمكن من إقصاء نادي ريندرز الدنماركي في مباريات تحديد المتأهل للمجموعات، بعدما تعادل معه في الذهاب بهدف لهدف وانتصر عليه فى الاياب بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد لاتسيو الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.