نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تتجاوز 60% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، بينما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

كما ظهرت بعض الأحجام بالدائرى القادم من مخرج سعدالدين الشاذلى ومتجه لطريق السويس، كذلك الأمر بمحور 26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ولفت يونس نقلا عن صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل ومتجه للدقى، لذلك يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، كذلك ظهرت بعض الأحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام بنفق أحمد بدوى القادم من الترعة البولاقية ومتجه للمهمشة وسط البلد، لذلك يفضل استخدام شارع شبرا، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذلك يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتابع بأن هناك بعض الأحجام التى ظهرت أيضا بمطلع كوبرى العروبة القادم من الفردوس ومتجه لأرض المعارض، لذلك يفضل استخدام محور النصر، كذلك الأمر أعلى الكورنيش فى الاتجاه القادم من ماسبيرو للمتجه للتحرير.

أما فيما يخص الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد ومرضى.