وزير الرى: إنهاء تأهيل ترع بأطوال 2.540 كيلومترا 

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى 9.046 كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2.540 كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة جميع العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء جميع الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

وفى إطار العمل على تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، فقد قامت الوزارة بطرح (15) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (557) مسقى بأطوال 466 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 21 كيلومتر وجارى التنفيذ فى باقى الأطوال.

وأشار الدكتور عبد العاطى للجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث، موضحاً أنه تم تحقيق التحول فى زمام 489 ألف فدان (منها 403 ألف فدان تم فيها التحول بالفعل، بالإضافة لطلبات للتحول للرى الحديث فى زمام 86 ألف فدان) ، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الرى فى نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

الجدير بالذكر، أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.