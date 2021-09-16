وزارة الرى تنتهي من تأهيل ترع باطوال تصل الى ٢٥٤٠ كيلومتر بمختلف...

- التحول لانظمة الرى الحديث فى زمام ٤٨٩ الف فدان

- عبد العاطى : مصلحة المزارع وترشيد المياه ، الهدف الرئيسي للمشروعات المائية المنفذه حاليا

تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل الى ٩٠٤٦ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تاهيل ٢٥٤٠ كيلومتر ، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

وفى اطار العمل على تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل .. فقد قامت الوزارة بطرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢١ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

وأشار الدكتور عبد العاطى للجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث ، موضحاً أنه تم تحقيق التحول فى زمام ٤٨٩ الف فدان (منها ٤٠٣ الف فدان تم فيها التحول بالفعل ، بالاضافة لطلبات للتحول للرى الحديث فى زمام ٨٦ الف فدان) ، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر انه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.