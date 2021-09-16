الجريدة الرسمية تنشر قراراً للرئيس السيسى بشأن دعم المشاريع الصغيرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. ووقعت الخطابات في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.

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