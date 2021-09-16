الكمامة هي الحل.. "الصحة" تحث المواطنين على ارتدائها بعد التطعيم بلقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فاعلية اللقاحات كبيرة وتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة للفيروس في الدم، مشيرة إلى أن اللقاح يمنع دخول الشخص المصاب بكورونا في مضاعفات خطرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هام لمنع تسلل العدوى من الأشخاص المصابين للشخص السليم، وأضافت أن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.