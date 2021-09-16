قالت وزارة الصحة والسكان، إن فاعلية اللقاحات كبيرة وتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة للفيروس في الدم، مشيرة إلى أن اللقاح يمنع دخول الشخص المصاب بكورونا في مضاعفات خطرة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هام لمنع تسلل العدوى من الأشخاص المصابين للشخص السليم، وأضافت أن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكمامة هي الحل.. "الصحة" تحث المواطنين على ارتدائها بعد التطعيم بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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