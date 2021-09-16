/650438/السيسي-يوافق-على-قرار-لخلق-الوظائف-ودعم-المشروعات-الصغيرة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم على القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد موافقة السيسي على قرار لدعم المشروعات وخلق الوظائف

المشروعات الصغيرة

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 16\9\2021 ،ووقعت الخطابات في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.

هذا وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاهداف في تجديد الخطاب الديني لا يمكن تحقيقه في سنه أو اتنين او ثلاته بغض النظر عن الادوات التي سيتم استخدامها، وذلك لأن التعامل يختلف مع البشر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى:" المصريين خلال العشر سنوات الماضية خاضو تجربة عملية خرجو بها بدروس لم يتم وضعها من قبل مخططين".

وأشار الرئيس السيسي:" تشكلت حالة بعد 2011 ، حيث كانت هناك حالة مواجهة للارهاب، وبالتالي تشكلت حالة لدى المصريين، حيث أن الميل للدين بشكل مطلق تراجع".

وتابع الرئيس السيسي:" اللي عمل الدين ربنا، هل تفتكرو ربنا هينزل دين يصطدم مع التطور الانساني، فالدين قابل للتشكل والتطور، ولكن التطور لن يكون في العقائد وليس الثوابت الدينية فهو لا يصطدم مع التطور الحضاري".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبًا سيادته نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، ومؤكدًا سيادته حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.