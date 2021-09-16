التعليم العالى: إنشاء 16 مركزا للتطوير المهنى فى 10 جامعات حكومية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، حول إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى، حيث تم إنشاء 16 مركزا للتطوير المهنى بعدد 10 جامعات حكومية، وهى (عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، مدينة السادات، الزقازيق، أسوان، بنى سويف، المنيا، سوهاج).





وأفاد التقرير بأن المشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتُديره الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مرصد التعليم العالى وسوق العمل بوزارة التعليم العالى، ويهدف المركز إلى تعزيز قدرات المراكز الجامعية للتطوير المهنى للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك المراكز للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجى التعليم العالى والمرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهنى.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التنشيطية الثالثة لمشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهنى"، الذى تُنفذه مُنظمة العمل الدولية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع مرصد التعليم العالى وسوق العمل بوزارة التعليم العالى، والتى تهدف إلى معرفة واستخدام المنشآت الاقتصادية وربطها بمهارات سوق العمل.

وأشار أيمن عاشور إلى أن أهداف المشروع تتماشى مع أهداف الحكومة المصرية، حيث يدعم المشروع الهدفين الاستراتيجيين الثانى والرابع من أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكذلك الهدف الثالث من استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (تعزيز التنافسية فى منظومة التعليم العالى)، مؤكدا أن المشروع يعمل على إحداث التكامل مع الاستراتيجية التى تضعها وزارة التعليم العالى، بهدف الربط بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل، اعتمادًا على دراسات حقيقية للوضع الحالى فى كل محافظة؛ حيث تم إصدار 10 دراسات لسوق العمل بالمحافظات المصرية، حول استطلاعات رأى المنشآت الاقتصادية بشأن مهارات خريج التعليم العالى.

وشدد نائب الوزير لشؤون الجامعات، على ضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال، مشيدًا بدور مرصد سوق العمل التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم تلك المراكز والتعاون فى إصدار دراسات حول سوق العمل، موجهًا بالعمل على استدامتها وتطويرها بالمستقبل؛ لتصبح بجميع الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أشاد هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى ومدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بالدور الذى تقوم به الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية فى تنفيذ مشروعات تدعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعاونها مع مرصد التعليم العالى التابع لوحدة تطوير مشروعات التعليم العالى، فى إنتاج دراسات حول سوق العمل، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من أثر عظيم فى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل.

وأوضحت مها فخرى موسى مدير مشروع التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، أن الجامعة الأمريكية تعمل على إنشاء المراكز وتقديم الدعم اللازم للقيام بعملها، مؤكدةً على حرصها على التعاون وتقديم الدعم فى تحقيق سياسات الوزارة، كما أشادت بالجهد المبذول من الوزارة فى إعداد استراتيجية متكاملة لسوق العمل.

وقدم محمد السيد الأصبح مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ومرصد التعليم العالى وسوق العمل عرضًا حول ملامح التعاون والعمل بين منظمة العمل الدولية والجامعة الأمريكية فى مصر ومرصد التعليم العالى وسوق العمل فى الفترة الماضية، من خلال متابعة أعمال ومخرجات المراكز الجامعية للتطوير المهنى، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء موقع إليكترونى ونظام معلوماتى لإدارة مسوح سوق العمل، تحت إشراف وزارة التعليم العالى، لمتابعة أعمال واستدامة المراكز للتطوير المهنى فى المستقبل.