وزير النقل يبحث مع وفد ألمانى التعاون فى السكك الحديدية والجر الكهربائى

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال السكك الحديدية والجر الكهربائى، وبحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.





وأشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومه العالمية التى تدار بها سكة حديد ألمانيا، مشيرا إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع لدويتشه بان فى برلين، مؤكدا على تطلعه للتعاون مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة فى مجال السكك الحديدية والجر الكهربائى.



واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين وخصوصا بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية، إذ أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين، الأول يتمثل فى التعاون فى مجال الاستشارات فى مجال السكك الحديدية والذى يتمثل فى تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خصوصا بالشؤون الفنيه الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومه قطع الغيار وكذلك التعاون فى تحقيق منظومه الأمن والسلامة سواء لمستخدمى القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الموارد البشرية (HR) والذى يتمثل فى آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفى الخاص به.



وفيما يتعلق بالشق الثانى لمجالات التعاون المستقبلى فيتمثل فى التعاون الاستثمارى مع القطاع الخاص والشركات العالمية فى عدد من قطاعات السكة الحديد فى مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.



وأضاف أن أهم تلك القطاعات التى يمكن أن تكون نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل فى تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزياده الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية خصوصا أن الدولة تولى أهميه كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة، وزيادة العوائد المالية للهيئة.



ولفت إلى أنه تم التعاقد مع سيماف على توريد 1.000 عربه لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لاول مره فى تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديديه المصرية، مضيفا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع، لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثمارى فى نقل البضائع وكذلك انشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة، بالإضافة إلى عربات الدرجه الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسى المجرى.

وأشار إلى أن إنشاء شركة للنقل السياحى وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلى بين الجانبين منوها إلى أنه جار التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة إيرتراك خصوصا مع أهمية تجديدات السكة فى زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.



وأوضح الوزير أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعةتشمل خطوط "العين السخنة/ العلمين/ مطروح - 6 أكتوبر/ أسوان / قنا / الغردقة / سفاجا" بإجمالى أطوال 1.825كم، وأن إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن ان يشكل نموذجا رائدا للتعاون بين الجانبين نظرا لما لدويتشيه بان من خبرة كبيرة فى هذا المجال من خلال إدارة وتشغيل عدد من الخطوط العالمية فى عدد من البلدان المختلفة.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين مسؤولى الجانبين خلال الفتره القادمه للبدء فى تنفيذ مخططات التعاون المستقبلى وفقا لأولويات وزاره النقل المصرية.