صحف القاهرة تسلط الضوء على نشاط الرئيس السيسى وفعاليات النجم الساطع

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: مصر ترفض جميع التدخلات الخارجية فى الشئون العراقية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق، لمساندة ودعم الحكومة العراقية فى جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجى لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربى والإقليمى الفاعل وترسيخ موقعه فى العالم العربى.

وشدد الرئيس، على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية العراقية القادمة فى رسم ملامح الفترة المستقبلية فى العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلا عن رفض مصر جميع التدخلات الخارجية فى شئون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل فى شئونها الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمى سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب فى بداية اللقاء برئيس مجلس النواب العراقى، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التى تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة.

من جانبه، نقل الحلبوسى إلى الرئيس تحيات الرئيس العراقى برهم صالح، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بزيارات الرئيس السيسى المتعاقبة للعراق، الأمر الذى رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وثمن دور مصر الداعم فى استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها فى تنميته وترسيخ أمنه، فى إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية، كذلك على الصعيد الإقليمى، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلمانى، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وتحت عنوان "جبالى: مصر تساند العراق فى حربه ضد الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التقى، ظهر أمس الأربعاء، محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، والذى يزور مصر على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى.

وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى أن تلك الزيارة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخما إيجابيا على كل المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق فى حربه ضد الإرهاب وتدعمه فى جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمنا دور العراق المتصاعد فى دعم استقرار المنطقة العربية. على الصعيد البرلمانى.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مجلس النواب المصرى يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلمانى مع مجلس النواب العراقى، بما يمثل قوة دفع ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسى اعتزازه بتلك الزيارة والتى تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تناميا إيجابيا ملحوظا، على كل الأصعدة والمستويات، مثمنا الدور المصرى الريادى فى دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعا إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلمانى، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وتحت عنوان "الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا بالقاهرة.. أبرزهم ألمانيا والمملكة المتحدة وقطر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إيذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح فى عملهم بمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن السفراء الجدد هم ضراب الدين قاسمى سفير جمهورية طاجيكستان، وداتاكاران جبردهان سفير جمهورية موريشيوس، وأجيت جوبتييه سفير جمهورية الهند، وديان انجليوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا، وفيليبى شيدومو سفير جمهورية موزمبيق، ونورا أبا ريمى سفير جمهورية نيجيريا، وشيخ راشد ملاشى سفير جمهورية بوروندى، وهوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، وعوبيد بوامة أكوا سفير جمهورية غانا، وسيدى محمد محمد عبد الله سفير الجمهورية الموريتانية، وفرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وزمانى بن إسماعيل سفير جمهورية ماليزيا، وأدريانا ليسيدينى سفيرة جمهورية أوروجواى الشرقية، وسالم بن مبارك آل شافى سفير دولة قطر، وأرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا، وهيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج، وتشوناى ايليمى حسن سفير جمهورية تشاد، وأحمد على برى سفير جمهورية جيبوتى، وجاريث كريستوفر بايلى سفير المملكة المتحدة، وبيكا كوسونن سفير جمهورية فنلندا، وعزالدين تاجو سفير جمهورية الفلبين، وأمينة شبينة سفيرة جمهورية المالديف، وزنينى سينومبى سفير جمهورية بتسوانا، ودميترى كرويتور سفير جمهورية مولدوفا.

وتحت عنوان "الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ مرشدى القناة بمرور 65 عاما على إدارة المصريين للملاحة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم التهنئة لمرشدى هيئة قناة السويس بمناسبة مرور 65 عاما على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة فى القناة بعد قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر التاريخى بتأميمها.

وقال الرئيس فى تدوينة أطلقها أمس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "نحتفل فى هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عاما على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتى مثلت إنجازا تاريخيا فى سجل البطولات المصرية، وملحمة لانتصار الإرادة المصرية فى إدارة الملاحة بالقناة.. فتحية تقدير واعتزاز لمرشدى قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم فى إدارة دفة الملاحة بالقناة فى ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية فى عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية فى الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحى فى العالم".

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد عددا من فعاليات «النجم الساطع 2021»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد عددا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية، التى تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى تدريبات «النجم الساطع 2021».

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تضمن الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقام بتكريم عدد من المتميزين.

كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة فى تدريبات «النجم الساطع 2021» من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوى، أظهرت الكفاءة القتالية العالية للقوات، والقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة متناهية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" افتتاح ملتقى "بناة مصر"، وتحت عنوان "رئيس الوزراء فى افتتاح ملتقى « بناة مصر»:ما تحقق بقطاع التشييد والبنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية «إعجاز»"، حيث أفادت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن ما تحقق فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية هو إعجاز بكل المقاييس.

وقال مدبولى ــ فى افتتاح ملتقى بناة مصر فى دورته الجديدة امس تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية» - إن الدولة المصرية حققت على مدى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة فى قطاع البنية التحتية والمرافق مشيرا إلى ما عانت منه على مدى سنوات من مشكلات متراكمة بسبب نقص فى الطاقة الكهربائية المنتجة، لافتا إلى الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الأخيرة فى قطاع الكهرباء وشهد نقلة نوعية كبيرة نتج عنها سد هذا العجز وتحقيق وفر هائل من آلاف الميجاوات، وهو ما أسهم فى إحداث الطفرة العمرانية والتنموية بوجه عام.

وقال إن ملتقى «بناة مصر» فرصة كبيرة لعرض ونقل التجربة المصرية الفريدة التى بدأت خلال السنوات الماضية ومستمرة، لاسيما فى ظل وجود العديد من أشقائنا من الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأشار مدبولى ــ خلال الملتقى ــ للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث تتوافر خدمات مياه الشرب النقية لما يزيد على 98.5% من عدد السكان والنسبة المتبقية فى أماكن نائية يصعب توصيل شبكات المرافق إليها وجار العمل فى توصيل المياه إليها بوسائل أخرى.

وتحدث عما تحقق فى قطاع الصرف الصحى لافتا إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية، بأن نسبة التغطية فى الريف المصرى فى عام 2014 كانت لا تتجاوز 11%، ووصلنا حاليا إلى 38%.

وأشار إلى التقدم الكبير الذى شهده قطاع الطرق والكبارى والنقل العام بوجه عام، مؤكدا أن ما تحقق يعد إعجازا حقيقيا، حيث تحققت قفزت كبيرة فى شبكة الطرق القومية والطرق الحديثة التى تم إنجازها وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة فى خدمات الطرق على مستوى العالم، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى تحسين هذه الخدمات لمواطنيها.

وأضاف أن قطاع الإسكان شهد أيضا طفرة كبيرة فى مجال توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين وهو ما يعد تجربة أخرى فريدة من نوعها منوها إلى البرنامج الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على المناطق غير الآمنة والذى لا يوجد مثيل له على مستوى العالم فى التعامل مع هذه المشكلة والسعى لتوفير سكن لائق مجهز.

وأشار إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات المتنوعة الأخرى فى هذا القطاع أسهمت فى حل مشكلة الفجوة الإسكانية المتراكمة طوال السنوات الماضية خاصة ما يتعلق بالإسكان الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل.

وقال رئيس الوزراء إن المشروع الآخر الذى يعد أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد على 58 مليون مواطن فى كل ربوع الريف المصرى، لافتا إلى أن هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم فى مجال التنمية المستدامة، والدولة المصرية قامت بتخصيص مئات المليارات لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية.

وأشار إلى توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن إطلاق أول قمة دولية موسعة تحمل اسم «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة» لمناقشة التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى منها فى العام المقبل وسيتحدد تاريخ انطلاقها فى وقت لاحق وفقا لأجندة الرئيس وبالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة مدبولى: تشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان"، أكدت الصحيفة أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شدد فى اجتماع الحكومة أمس، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر يعد خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم مختلف مجالات خطة التنمية الشاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة الذى يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وسيهدف اعتماد استراتيجية قطاع السياحة ومواجهة التحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والذى يتضمن توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق وقيمتها التاريخية.

وأضافت "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولى يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، استقبل أمس بمطار القاهرة الدولى، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة فى زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم اليوم عقد لقاء ثنائى بين الدكتور مصطفى مدبولى، وعبدالحميد الدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى كذلك من المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

وتحت عنوا "معا نطمئن.. حملة لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا"، ذكرت صحيفة الصرى اليوم أن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" دشنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.

وخلال تفقد رئيس الوزراء الأوتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض، والتى ستجوب عدد من المحافظات، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى أن الحملة انطلقت، أمس، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم تجوب باقى المحافظات تباعا لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

وأضافت وزيرة الصحة أنه من المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقى اللقاح فى أقرب مركز شباب ضمن المراكز التى تم تخصيصها للتطعيم. فى سياق مواز، أعلنت وزيرة الصحة الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة ملايين جرعة، سيتم الإفراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن 2 مليون جرعة أسبوعيا.

واشارت إلى أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافى بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج أول نوفمبر بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يوميا، وأشارت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى أن إجمالى الجرعات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر يبلغ 17 مليون جرعة من لقاحات «أسترازينيكا، وسينوفاك، وسينوفارم، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسبوتنك، وفايزر»، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة سينوفارم بنهاية الشهر الجارى، ومن 100 إلى 250 ألف جرعة «أسترازينيكا» مهداة، جار تحديد موعد توريدها.

وفى صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "ناميبيا تطلب الاستفادة من تجربة مصر فى مشروعات "حياة كريمة"، ذكرت الصحيفة أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استعرض مع وفد رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمى دور الوزارة المحورى فى التنسيق بين الوزارات والمحافظات فيما يخص الملفات التى تمس حياة المواطنين بجميع المحافظات صورة يومية.

وأشاد الوفد بجهود الوزارة فى إصلاح الإدارة المحلية، معربين عن رغبتهم فى نقل تلك الخبرات إلى ناميبيا خاصة مشروعات حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر احتياجا حيث تعتبر التجربة المصرية ملهمة لنا فى هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية إن بعض المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى والذى يهدف إلى تحسين معيشة حوالى 60 مليون مواطن فى 20 محافظة على مدار 3 سنوات بتكلفة تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه وتوفير كل الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولى فى محافظتى قنا وسوهاج.