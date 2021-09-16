وزير النقل يلتقي وفد سكك حديد ألمانيا”دويتشه بان ” لبحث...

1 .بحث التعاون في مجال الاستشارات الخاصة بمنظومة الصيانة وقطع الغيار وعوامل السلامة والأمان والموارد البشرية

2. تم مناقشة التعاون المستقبلي في مجال إنشاء شركات لنقل البضائع والنقل المتميز والنقل السياحي وتجديدات السكة وتحويل الورش الى شركات

3. مناقشة إمكانية التعاون في إدارة وتشغيل شبكة القطارات الكهربائية السريعة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وفد شركة سكك حديد ألمانيا"دويتشه بان " وذلك لبحث اوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديديه والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق

في بدايه اللقاء أشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومه العالميه التي تدار بها سكه حديد المانيا مشيراً الى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع لدويتشه بان في برلين مؤكدا على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصه بعد زياره وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية حيث أوضح الوزير ان هذا التعاون يرتكز على شقين الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية والذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنيه الخاصه بعمليات الاصلاح والعمرات ومنظومه قطع الغيار وكذلك التعاون في تحقيق منظومه الامن والسلامه سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركه بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في ألية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده

مضيفاً ان اهم تلك القطاعات التي يمكن ان تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية الى شركات لزياده انتاجيتها وزياده الجوده من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد الى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية خاصه ان الدوله تولي اهميه كبيره لتعظيم هذا المجال لتخفيف الاعباء على الطرق و تقليل التكلفه وزيادة العوائد المالية للهيئة

لافتا إلى أنه تم التعاقد مع سيماف على توريد1000 عربه لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لاول مره في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديديه المصرية مضيفا انه بالانتهاء من تطوير نظم الاشارات على خطوط السكك الحديد المختلفه سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع لذا كانت الحاجه ماسه لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع وكذلك انشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو الاسبانيه الفاخرة بالاضافه الى عربات الدرجه الاولى والثانية المكيفة الفاخره الروسيه ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري

مشيرا إلى أن إنشاء شركه للنقل السياحي و عربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين منوهاً إلى انه جاري التعاقد على 200 عربه نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخر ة وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل احد اهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة او بالشراكة مع شركة إيرتراك خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

وأوضح الوزير ان مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعةتشمل خطوط ( العين السخنه /العلمين/ مطروح - 6 اكتوبر/ اسوان / قنا / الغردقة / سفاجا ) بإجمالي أطوال 1825كم وان إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن ان يشكل نموذجاً رائدا للتعاون بين الجانبين نظراً لما لدويتشيه بان من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال اداره وتشغيل عدد من الخطوط العالميه في عدد من البلدان المختلفه

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفتره القادمه للبدء فى تنفيذ مخططات التعاون المستقبلى وفقاً لأولويات وزاره النقل المصرية.