مدبولى يسقط الجنسية عن مواطن لتجنسه بأخرى دون إذن سابق

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن عطيه باشا بلتاجي بنه مواليد كفر الشيخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع شركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية فى تأسيس شركة مساهمة.
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