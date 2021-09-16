/650440/قافلة-متنقلة-لتلقي-لقاح-فيروس-كورونا-برعاية-النائبة-رشا-اسحق-بسوهاج

في استجابة سريعة للحملة التي اطلقها معالي رئيس الوزراء و وزارة الصحة المصرية " معًا نطمئن.. سجل الآن”، تم تنظيم قافلة متنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا في مؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، وبرعاية النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ.

حملة معا نظمئن

وقالت النائبة رشا اسحق فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن القافلة تستهدف الاجابة علي استفسارات المواطنين و طمأنتهم بخصوص المخاوف التي المتعلقة باللقاح، فضلا عن تشجيعهم علي ضرورة اخذ اللقاح لهم و لذويهم لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا .

‎ فيروس كورونا

‎وأضافت الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير اللقاح للجميع وبدون تمييز من خلال هذه القوافل المتنقله التي تجوب المحافظات مناشدة المواطنين فى كل انحاء الجمهورية بضرورة التسجيل لتلقي اللقاح، على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين .

هذا ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

حملة معا نطمئن

وأوضجت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت).