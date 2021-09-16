/650441/حنان-مطاوع-تخوض-بطولة-مسلسل-درامي-جديد-بعنوان-وش-تالت

أعلنت حنان مطاوع استعدادها للبدء في تصوير عمل درامي جديد من بطولتها يحمل اسم «وش تالت» من إخراج أحمد حسن ومن المقرر الإنطلاق في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد أعمال حنان مطاوع القادمة

حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل وش تالت

ووقع الإختيار على الفنان محمود عبد المغني لتقديم دور البطولة أمام حنان مطاوع، وانتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير ووضع الملامح الرئيسية لأبطال المسلسل، ومن المقررالإعلان عن باقى فريق الممثلين عقبل الانتهاء من التعاقدات الرسمية.

حنان مطاوع تبدأ التحضير لجزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

وعلى نفس السياق، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.

حنان مطاوع تغني للمرة الأولى احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها أماليا

هذا وقد احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أماليا، من خلال تسجيل أغنية بصوتها تحمل اسم «أماليا» بمناسبة إتمام نجلتها العام الثاني من عمرها، اذ شاركت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها وسط حضور العائلة والأصدقاء.

وعلقت حنان على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد أغلى حد في حياتي.. ربنا يحفظك ويباركلي فيكي يا بنتي، شكرًا لكل فريق عمل أغنية أماليا".

حنان مطاوع تعرب عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة

حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، وذلك عن دورها في فيلم «قابل للكسر»، اذ أعربت عن سعدتها بهذا النبأ موجهة الشكر لصناع العمل على رأسهم إلها شاهين.

ونشرت حنان مطاوع فيديو لإلهام شاهين وصورة للجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي فى السويد... شكراً لكل صناع الفيلم و ‏لأخي و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان و شكر خاص جداً لحبيبه قلبى الفنانة و النجمة الرائعة إلهام شاهين”.