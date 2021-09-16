/650442/نقابة-المهن-التمثيلية-تشكر-المتحدة--بعد-مساندتها-لأسرة-الراحل-أحمد-هيبة

توجهت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها بأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة إثر حادث أليم من أيام.

دوت الخليج يرصد شكر المهن التمثيلية للمتحدة بسبب أحمد هيبة

رسالة المهن التمثيلية للمتحدة بعد مساندتها لأسرة أحمد هيبة

وجاء بيان النقابة على النحو الأتي: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".

وفاة أحمد هيبة

توفي هيبة إثر حادث سير أليم على طريق جسر السويس، بسبب تصادم سيارة نقل مقطورة وميكروباص بجسر السويس أمام محطة الجراج، وكانت سيارة النقل الثقيل تسير عكس الاتجاه بسرعة فائقة، ودهست الميكروباص، ونتج عنه انفجار المركبة، وسط إصابات كبيرة لعدد من المواطنين نتيجة حادث التصادم منهم مستقلي السيارة.

وبعدها على الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين والمتوفيين لأقرب المستشفيات والمرور وذلك حتى يتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور وضبط الجاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مسيرة الراحل أحمد هيبة الفنية

بدأ الفنان الراحل أحمد هيبة مسيرته الفنية بمسلسل «آوان الورد» والتى قامت ببطولته يسرا وسميحة أيول ومن تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف .

شارك أحمد هيبة في العديد من الأعمال منذ دخوله عالم التمثيل، من أهمها: فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» عام 2001، مسلسل «سرح سلاح»، فيلم «مافيا»، مسلسل «تامر وشوقية»، فيلم «آسف على الإزعاج» وفيلم «الجزيرة».

آخر أعمال أحمد هيبة الفنية

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد هيبة فيلم «اللعبة الأمريكاني»، وتدور أحداث الفيلم، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية، في سبيل محاولة إتمام زواجهما بنجاح.

«اللعبة الأمريكاني» بطولة كل من أحمد فهمي، وناهد السباعي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وأحمد شامي، ومن تأليف الراحل مدحت السباعي، وإنتاج أفلام ناهد فريد شوقي.