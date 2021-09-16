/650444/نشأت-متري-يدعو-المواطنين-للتسجيل-لتلقي-اللقاح-ويؤكد-أصبح-ضرورة-حتمية

أكد النائب نشأت متري،عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبحت ضروره حتمية بعد ان اثبات فاعليته وعدم وجود أثار جامبية خطيرة، مشيرا إلى أن تدشين حملة معًا نطمئن .. سجل الآن، التي أطلقتها الحكومة أمس، ستجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لكورونا في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس.

حملة معا نطمئن

ولفت النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ،فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصرإلى أن قرار وزارة الصحة بتخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية، تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم اثناء عملية تلقي اللقاحات، مشيرا إلى حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

هذا ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار معًا نطمئن.. سجل الآن، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت).