«ماريونت»..حكاية جديد من مسلسل «ورا كل باب» بطولة أحمد صلاح حسني

/650446/ماريونتحكاية-جديد-من-مسلسل-ورا-كل-باب-بطولة-أحمد-صلاح-حسني

تعاقد الفنان أحمد صلاح حسني على بطولة حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب» أتت بعنوان «ماريونت» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن المقرر عرضها بعد انتهاء قناة الحياة من عرض الحدوتة الثانية «عائلة جيجي»

دوت الخليج يرصد أحدث حكايات مسلسل ورا كل باب

ويشارك في بطولة «ماريونت» بجانب أحمد صلاح حسني كلا من دينا فؤاد وميرنا نور الدين وعدد من الفنانين الشباب، ومقرر بدء تصويرها خلال أيام.

وتعرض قناة الحياة حاليا الحدوتة الثانية من المسلسل "عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة احمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

ميدو عادل يتألق بحكاية قلب مفتوح

ويواصل الفنان المتألق ميدو عادل مشارطته في الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» من خلال تصوير حكاية «قلب مفتوح» وذلك بتجسيده دور طبيب بشري خلال أحداث الحكاية، وتعد هذا المرة الأولى لميدو في الإبتعاد عن أدوار الفتى الطائش.

وتعد حكاية «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أنه عُرض مسلسل «ورا كل باب» قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.