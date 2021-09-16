/650447/تضامن-النواب-تحذر-المواطنين-من-التهاون-فى-عدم-التسجيل-وتلقي-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا

طالبت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، المواطنين بسرعة التسجيل علي الموقع الالكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين وصحة ألابناء وجميع المحيطين بهم، محذرة المواطنين من التهاون أو الاستهتار من عدم التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حملة معا نطمئن

واشارت النائبة هند حازم، امين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لتحيا مصر ، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسعي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على صحته وتوفير لقاح كورونا لجميع أبناء الشعب المصري، وإطلاق حملات للتشجيع علي تلقي اللقاح بالمجان، مؤكدة علي نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا في موجاتها بشهادة دولية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خير دليل.

وناشدت هند حازم المواطنين، مضيفة " يجب علي الجميع استغلال الفرصة والتسجيل علي الموقع الالكتروني المخصص للحصول على لقاح كورونا وخاصة ان اللقاح يحمي من مخاطر الإصابة بالفيروس مشيرة أن حملات التوعوية والتشجيعيه التي أطلقتها الدولة المصرية بالإضافة إلى توفير اللقاح بالمجان وتوفير مراكز للتطعيم ثابته ومتحركة والهدف هو صحة المواطن المصري.

هذا ‏ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والتي ستجوب المحافظات وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.