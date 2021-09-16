/650450/النائبة-سارة-النحاس-حملة-معا-نطمئن-خطوة-توعوية-تؤكد-أهمية-التطعيم-لمواجهة-فيروس-كورونا

اكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، ان حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"التي أطلقتها وزارة الصحة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد، خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على التسجيل الالكتروني لتلقي اللقاح للحماية ضد فايروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

حملة معا نطمئن

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في تصريحات لتحيا مصر أن قيام وزارة الصحة في تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة، إلى جانب 6 سيارات تجوب شوارع المحافظات، لهي خطوة توعوية مبتكرة، كي يدرك المواطن مدى أهمية التطعيم لحمايته والاطمئنان على صحته.

فيروس كورونا

وثمنت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، علي عمل فرق التواصل المجتمعي بالرد على جميع استفسارات المواطنين الخاصة بالتطعيم والتسجيل مؤكدة علي أن محافظة اسكندرية فيها أعلى نسبة لقاحات على مستوى الجمهورية وطالبت جميع المواطنين وخصوصا أهالي الإسكندرية ومطروح والبحيرة ان يبادروا في التسجيل على موقع الوزارة او التوجه إلى أقرب وحدة صحية لمساعدة المواطنين في التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مشيرة إلي أن اللقاح آمن جداً وهو يجنبكم الإصابة بالمرض أو يخفف من حدته.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والتي ستجوب المحافظات وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.