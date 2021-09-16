«كل سنة وانتم ناجحين»..محمد نور يهنئ نجليه في عيد ميلادهما بكلمات مشجعة

/650452/كل-سنة-وانتم-ناجحينمحمد-نور-يهنئ-نجليه-في-عيد-ميلادهما-بكلمات-مشجعة

حرص الفنان والمطرب محمد نور على الإحتفال بذكرى ميلاد نجليه الكبيرين، من خلال توجيه رسالة تهنئى لهما مليئة بالكلمات المشجعة والتي تعد حركة نادرة من الأباء للأبناء.

دوت الخليج يرصد تهنأة محمد نور نجليه في يوم ميلادهما

رسالة محمد نور لنجليه في عيد ميلادهما

شاركت محمد نور الجمهور بمجموعة صور له ولأبنائه عمر وعلي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: “حابيبي ولادي الكبار كل سنه وانتم طيبين وبخير ناجحين وموفقين دايما ربنا يحرسكم انتو وكل اولادنا كل سنه وانتم طيبن “.

فريق واما في تعاونه الأول مع عزيز الشافعي بأغنية نجمة معدية

وكان قد أطلق المطرب محمد أغنيته الجديدة مع فريق واما والتي اتت بعنوان “نجمة معدية”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاي واي.

وحرص نور على الترويج المستمر لها اذ نشر نور عبر حسابه على موقع «إنستجرام» بعض الصور من داخل الأستديو خلال تسجيل الأغنية، ليكشف عن تعاون الفريق لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، مشوقًا الجميع للأغنية.

وقال: "واما صيف 2021، التعاون الأول مع الملحن والشاعر عزيز العبقري عزيز الشافعي والموزع الكبير الفنان توما إنتاج ياسر خليل هتسمعوا قنبلة إن شاء الله".

ويذكر أن فريق "واما" قدموا في رمضان 2021 المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم «دايرة الشك» عبر إذاعة «نجوم F.M».

ألبوم الصيف ابتدى لفريق واما

كان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.