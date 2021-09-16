تفاصيل شكاوى نتيجة تقليل الاغتراب بشأن تنسيق الثانوية العامة 2021

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شكاوى نتيجة تقليل الاغتراب 2021، نرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة للدعوات الغاضبة من نتائج تقليل الاغتراب، وإليكم التفاصيل:-

وفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة تقليل الاغتراب، تم رصدها على الموقع الرسمي للوزارة، والتى قد سبق أن سجل فيها 86 ألف طالب وطالبة، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021.

شكاوى نتيجة تقليل الاغتراب 2021 في مصر

الطلاب الذين تقدموا بتقليل الاغتراب، كانوا ضمن المراحل الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثالثة عقب رصد نتيجة الاغتراب.

العديد من الشروط والقواعد التى تم رصدها خلال بالنسبة لتقليل الاغتراب خلال الفترة الماضية، والتى كان على رأسها أن يكون الطالب الراغب فى التحويل أن يكون حاصلًا على درجات النجاح التى يمكنه من خلالها الانتقال إلى إحدى الكليات الأخرى.

وزارة التربية والتعليم تتيح لينك تلقى الشكاوى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أتاحت فى وقت لاحق لينك تلقي شكاوى نتائج الثانوية العامة، والتى يأتى على رأسها الأخطاء التى تسببت فى عدم وصول الشكوى بشكل صحيح إلى المتلقي.

ووفقًا لما تم الإطلاع عليه فإن الكثير من الطلاب قد تقدموا بشكاوى على الكثير من النتائج الخاصة بنتائج الثانوية العامة، ومن المنتظر أن يعلق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم على تلك الشكاوى ويرصد أيضًا الإجابة الوافية بشأن تلك الشكاوى.

تسجيل الشكاوى فى موقع الوزارة

وعن كيفية الدخول إلى الموقع الرسمي وتسجيل شكوى أو معرفة النتائج الخاصة بالتقدم بها مسبقًا يمكن ذلك من خلال التسجيل من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس والكود.

وشهدت العملية التعليمية فى السنوات الأخيرة تطورات كثيرة متعلقة بتطوير منظومة التعليم فى مصر، بدءًا من المناهج والتى تم رصدها على البنك المعرفي، وأيضًا نظام الامتحانات.

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امتحانات الثانوية العامة التى طالما كانت مقالية فى أغلب الأوقات تحولت لاحقًا إلى رصدها إلكترونيًا، وهو ما سهل على الطلاب أداء الامتحانات.

وسيسعى دوت الخليج فى القريب العاجل، إلى وضح شرح مستفيض بشأن امتحانات الثانوية العامة، والشكاوى التى تقدم بها الطلاب.