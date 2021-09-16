عاجل- عربيتك.. النشرة المروية: روض الفرج البديل المناسب لـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال النشرة المرورية ببرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، أن محافظات الوجه البحرى تعمل بشكل مرضى، بينما تشهد محافظة الإسكندرية بعض الأحجام بمحور قناة السويس فى اتجاه طريق الجيش، أما قطاعات الطرق الدائرية فى القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى، عدا أعلى مناطق الكنيسة والمنيب.

وأوضح صابر، أن محور 26 يوليو، تنحصر فيه الأحجام أعلى منطقة ناهية للقادم من أكتوبر فى اتجاه ميدان لبنان، مؤكدا أن جميع محاور محافظتى الجيزة والقاهرة تعمل بشكل طبيعى، عدا مطلع كوبرى العروبة للمتجه إلى صلاح سالم وأرض المعارض ويفضل سلوك محور النصر، وكذلك للقادم من أعلى كوبرى الحدائق للقادم من سكة الوايلى فى اتجاه مدينة نصر.

وأشار إلى أن باقى الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، تعمل بشكل متوسط، ولا داعى لتغيير أى مسارات، مؤكدا أنه يمكن استخدام محور روض الفرج بديلا عن محور 26 يوليو خلال فترات الذروة الصباحية، موضحا أن المحور يبدأ من ترعة الإسماعيلية مرورا بمنطقة المظلات حتى غرب الطريق الدائرى وحتى الكيلو 39 مرورا بنهر النيل، حيث يشمل 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات، و8 منازل بالطريق الدائرى.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.