الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن دعم المشروعات الصغيرة

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا فيما يخص مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر.





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