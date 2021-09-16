عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل الدبيبة بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.



جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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